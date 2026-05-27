Emergenza abitativa il Valmarecchia il Patto per la casa registra 76 accessi in due mesi

Notizia in breve

In due mesi, il Patto per la casa ha registrato 76 richieste di accesso. La vallata del Marecchia mostra un interesse crescente per le iniziative di emergenza abitativa. Le richieste sono state presentate da cittadini in cerca di supporto per trovare sistemazioni temporanee o definitive. Il numero di accessi evidenzia un bisogno concreto di interventi in materia di alloggi. La risposta delle autorità locali si concentra sulla gestione e l’organizzazione delle risorse disponibili.