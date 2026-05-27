Emergenza abitativa il Valmarecchia il Patto per la casa registra 76 accessi in due mesi

Da riminitoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In due mesi, il Patto per la casa ha registrato 76 richieste di accesso. La vallata del Marecchia mostra un interesse crescente per le iniziative di emergenza abitativa. Le richieste sono state presentate da cittadini in cerca di supporto per trovare sistemazioni temporanee o definitive. Il numero di accessi evidenzia un bisogno concreto di interventi in materia di alloggi. La risposta delle autorità locali si concentra sulla gestione e l’organizzazione delle risorse disponibili.

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Il Patto per la casa sta riscontrando un’attenzione molto significativa in tutta la vallata del Marecchia. A sessanta giorni dall’avvio della fase operativa, i dati raccolti a inizio maggio 2026 dall’agenzia Casa Unione - la struttura che gestisce il progetto per conto dell’Unione dei Comuni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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