Nove Comuni alleati per contrastare le emergenze abitative e tendere una mano alle famiglie in difficoltà. Inizia a produrre i primi effetti il progetto Casa, che coinvolge le realtà del distretto sociale Sud-Est Milanese ed è pensato per aumentare le sinergie tra i Comuni, l’Azienda sociale di zona (Assemi) e gli enti del terzo settore, a beneficio di chi fatica ad inserirsi nel mercato immobiliare. Ieri mattina a Colturano, all’interno di Cascina Cortazza, è stato inaugurato un appartamento che, riqualificato e arredato grazie a un finanziamento Pnrr di 110mila euro, ora ospita una famiglia - papà, mamma e due bambini - in un momento di fragilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rete contro l’emergenza abitativa. Comuni uniti nel Progetto Casa. Inaugurato il primo appartamento

