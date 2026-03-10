Unione dei Comuni Valmarecchia apre lo sportello per il Patto per la Casa

L’Unione dei Comuni della Valmarecchia ha aperto uno sportello dedicato al “Patto per la Casa”. L’obiettivo è fornire assistenza e informazioni ai cittadini interessati a questa iniziativa. Lo sportello sarà operativo presso la sede dell’ente e sarà disponibile per chiarimenti e supporto pratico. La decisione mira a facilitare l’accesso ai servizi legati al progetto.

Dopo il forte interesse e le numerose richieste già pervenute agli uffici dell’Unione dei Comuni, da mercoledì 4 marzo le attività dell'Agenzia Casa Unione sono entrate nel vivo Entra in una nuova fase di vicinanza al cittadino il Patto per la Casa dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia. A partire dal mese di marzo, sono infatti aperti gli sportelli dedicati a questo innovativo programma regionale che è già pienamente operativo e sta riscontrando un notevole successo. L’iniziativa ha infatti già suscitato un fortissimo interesse nel territorio: sono numerose le richieste e le manifestazioni di interesse già pervenute agli uffici dell’Unione da parte di proprietari e potenziali affittuari, a conferma di quanto il tema della casa sia prioritario per la comunità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

