Mondi invisibili | il potere dei microrganismi sulla nostra storia

Un esperto ha spiegato che la maggior parte dei microbi non attacca l'uomo, ma alcuni possono causare malattie. La ricerca di ambienti perfettamente puliti elimina anche i microbi benefici, compromettendo la nostra salute. La presenza di microrganismi è naturale e fondamentale per l'equilibrio biologico. La pulizia eccessiva può ridurre la biodiversità microbica sulla pelle e nelle superfici. La questione riguarda il rapporto tra igiene e la tutela del microbioma umano.

? Domande chiave Come può la ricerca della pulizia estrema minacciare la nostra salute?. Perché la maggior parte dei microbi non vuole colpire l'uomo?. Come le nostre abitudini quotidiane alterano l'equilibrio dei microrganismi terrestri?. Cosa accade alla catena alimentare se distruggiamo la biodiversità invisibile?.? In Breve Solo mille specie su cento miliardi sono responsabili di malattie nell'uomo.. SARS-cov-2 ha causato venti milioni di morti secondo i dati WHO.. Lezioni all'Università di Bologna hanno analizzato microbiologia e società tra 1995 e 2019.. La biodiversità microscopica regola la fertilità del suolo e la catena alimentare.. Circa cento miliardi di specie diverse di microrganismi abitano il nostro pianeta, ma solo poco più di mille di queste sono responsabili di malattie infettive nell’uomo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Microbi I Padroni Invisibili della Nostra Storia e Futuro!

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