Femminicidi il dramma degli orfani | Invisibili e con traumi indelebili Il paradosso dei fondi sottoutilizzati

Il dramma dei femminicidi si manifesta anche attraverso gli orfani che rimangono senza figure di riferimento e con traumi profondi. Questi bambini, infatti, perdono i genitori in circostanze violente, e spesso si trovano a dover affrontare un percorso di sofferenza che lascia cicatrici indelebili. Nel frattempo, i fondi destinati ai programmi di supporto risultano sottoutilizzati, lasciando molte esigenze senza risposte concrete.

di Jessica Muller Castagliuolo MILANO "Insieme alla mamma muore il concetto di famiglia come luogo sicuro e un pezzetto della loro identità: sono anche figli dell’assassino, che li ha privati del loro punto di riferimento più grande. Manifestano sfiducia, aumento della solitudine, frattura della speranza. Chi assiste alla violenza manifesta una sregolazione emotiva: il cervello si adatta a una situazione di pericolo costante". È la scia dei femminicidi, che resta incollata sulla pelle di chi resta e penetra in profondità. È la condizione dei figli e delle figlie delle donne uccise secondo gli psicologi che lavorano con Telefono Donna e con l’Osservatorio Nazionale Indipendente sugli Orfani Speciali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

