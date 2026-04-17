Emanuele Filiberto investe anche nel calcio | altri 600mila euro per il suo Savoia che ora crede nella Serie C

Emanuele Filiberto ha deciso di investire ulteriori 600 mila euro nel club di calcio Savoia, che ora punta alla Serie C. L'investimento si aggiunge alle sue precedenti partecipazioni nel settore e si concentra sul rafforzamento della squadra e delle attività sportive. Oltre a questo, il principe ha effettuato investimenti anche nel settore dei token non fungibili (NFT), con il progetto denominato “Royal Protocol”, come riportato dal Fatto Quotidiano.

Non solo il business dei Cavalieri e gli investimenti nei token non fungibili (NFT) con il “Royal Protocol” svelato dal Fatto Quotidiano. Tra i nuovi rami di interesse di Emanuele Filiberto di Savoia c’è anche il calcio. O meglio, lo è già da qualche anno. Ma ora le sue attenzioni si stanno concentrando in particolare sulla società che porta il nome della sua casata: il Savoia 1908, club calcistico di Torre Annunziata che gioca nel girone I di Serie D e che ora più che mai può credere al sogno della promozione tra i professionisti. 60 punti, primo posto condiviso con la Nissa a tre giornate dal termine, miglior attacco del girone e la Serie C sempre più vicina.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Emanuele Filiberto investe anche nel calcio: altri 600mila euro per il “suo” Savoia, che ora crede nella Serie C Notizie correlate Emanuele Filiberto si svena (600 mila euro) per consentire al Savoia calcio di puntare alla serie C. E apre una società per vendere NFT realiEmanuele Filiberto di Savoia si svena puntando quasi 600 mila euro sulla squadra di calcio di Torre Annunziata, il Savoia 1908, che milita nel primo... Emanuele Filiberto spende 600mila euro: ecco per cosa. La mossa shock che nessuno si aspettavaIl richiamo del nome e della storia ha spinto Emanuele Filiberto di Savoia a un investimento senza precedenti nel calcio dilettantistico. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: San Marino, successo per il Gala benefico con Emanuele Filiberto di Savoia: raccolti fondi per le associazioni del territorio; Affari tuoi, De Martino si diverte ad imitare Francesca Fagnani e Herbert si fa male. Poi la vincita inattesa. Emanuele Filiberto, spesi quasi 600mila euro per il Savoia calcio: maxi investimento per la Serie CIl legame tra la Casa Reale e la città di Torre Annunziata si fa sempre più solido, non solo nel nome ma anche nei fatti. Emanuele Filiberto di Savoia ha deciso di investire in ... ilmessaggero.it EMANUELE FILIBERTO Emanuele Filiberto di Savoia: Ho parlato con governo e Vaticano per il rientro delle salme. In politica? Non lo escludoEmanuele Filiberto di Savoia apre alla possibilità di un ritorno in Italia delle salme di Umberto II e della regina Maria José ... statoquotidiano.it Il messaggio di Emanuele Filiberto di Savoia alla squadra e allo staff tecnico. Avanti Savoia ! - facebook.com facebook My new exclusive #Royal interview @Corriere #PrinceEmanueleFiliberto di #Savoia x.com