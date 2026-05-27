Le elezioni amministrative non hanno prodotto l’effetto sperato per il centrodestra, che si era presentato con l’obiettivo di consolidare i risultati. Tuttavia, il risultato finale ha confermato un calo di consensi rispetto alle aspettative, con alcune città che hanno visto il centrodestra perdere terreno. L’effetto referendum, previsto come stimolo per la coalizione, non si è verificato. La tornata elettorale si è conclusa con risultati meno favorevoli rispetto alle previsioni, evidenziando una difficoltà nel consolidare il consenso.

L’effetto referendum non c’è stato. E quella che doveva essere la sorpresa di queste elezioni amministrative, l’ultimo test prima di quello delle Politiche, la vittoria che avrebbe proiettato il centrosinistra verso la finale del campionato, si è trasformato in una inaspettata battuta d’arresto. Nessuno si aspettava una vittoria del primo turno del centrodestra a Venezia. Si dava per scontato il ballottaggio, ma soprattutto per la presenza di tanti candidati. Ma la scommessa era di vincere. Non a caso tutti i leader del centrosinistra erano stati a Venezia, mettendoci la faccia. Non a caso Elly Schlein è venuta più volte in Laguna. Durante la campagna del referendum e di nuovo in queste settimane. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elly Schlein, flop-comunali? "Il risultato lo conferma": tutta da ridere

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