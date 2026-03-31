Durante un intervento in parlamento, un rappresentante politico ha affermato che la decisione del governo su Sigonella conferma le preoccupazioni espresse nelle settimane precedenti. La stessa ha sottolineato che, secondo quanto sostenuto, gli Stati Uniti intenderebbero usare il territorio come base operativa per le azioni militari in Medio Oriente. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di accesa discussione politica.

"La decisione del governo su Sigonella conferma le preoccupazioni che, proprio sulla base siciliana, abbiamo avanzato in tutte queste settimane: gli Usa vogliono utilizzare il nostro territorio come piattaforma per la guerra in Medio Oriente". Elly Schlein è intervenuta sulla decisione del ministro della Difesa Guido Crosetto di non concedere la base di Sigonella agli Usa. E, ovviamente, ha attaccato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiedendole di riferire in Parlamento. "Negare l’autorizzazione da parte dell’Italia non può essere una decisione sporadica - ha proseguito la eader del Pd -, deve diventare una linea politica espressa con chiarezza, anche in vista di future improprie richieste dal comando Usa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sigonella, Elly Schlein all'assalto: "Conferma le nostre preoccupazioni, Meloni in parlamento"

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