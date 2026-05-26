Vannacci supera la Lega a Vigevano Flop per l’ex avvocato di Andrea Sempio

A Vigevano, la lista di Roberto Vannacci ha ottenuto più voti rispetto alla Lega nel voto di questa fase. Nel centro lombardo, con un’ampia partecipazione, la coalizione di centrosinistra si posiziona in testa al primo turno. L’ex avvocato di Andrea Sempio non ha raggiunto i risultati sperati, segnando un flop rispetto ad altri candidati. I dati indicano una preferenza maggiore per Vannacci rispetto alla formazione di destra.

La lista di Roberto Vannacci supera la Lega a Vigevano. Nel centro lombardo con più abitanti al voto, la coalizione di centrosinistra è in vantaggio al primo turno. Ha il 35% con Rossella Buratti. Seconda è Forza Italia, che quindi andrà al ballottaggio. Solo terzo è Riccardo Ghia, assessore uscente e candidato della Lega, che qui governa da 16 anni, e di Fratelli d’Italia. Furio Suvilla, candidato di Futuro Nazionale, è arrivato quarto. Domenica 17 maggio Vannacci è arrivato per un bagno di folla in piazza Ducale. Suvilla è stato cacciato dalla Lega nel 2019. Nella contesa il Carroccio ha candidato due esponenti di grido della comunità islamica. 🔗 Leggi su Open.online

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Il generale Vannacci lascia la Lega e diventa un rivale per Salvini: la destra è sempre più estrema

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