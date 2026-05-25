SPECIALE ELEZIONI Sfida al veleno tra Apicella e Griffo | lo spoglio in diretta a Trentola Ducenta
A Trentola Ducenta si vota con le coalizioni per la prima volta. Durante lo spoglio, sono stati contati i voti per i due candidati a sindaco, Michele Apicella e Michele Griffo. La situazione si è fatta tesa con accuse di brogli e tensioni tra i sostenitori. La sfida tra i due si svolge in un clima di grande attesa e confronto diretto, con i risultati ancora da ufficializzare.
A Trentola Ducenta per la prima volta si vota con le coalizioni. Due i candidati a sindaco: Michele Apicella e Michele Griffo. Dodici le liste in campo in una sfida che si preannuncia all’ultimo voto. Casertanews seguirà lo spoglio in diretta con aggiornamenti costanti dalla chiusura delle urne. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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