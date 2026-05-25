SPECIALE ELEZIONI Apicella stacca Griffo e festeggia con i suoi candidati | Trentola Ducenta ha scelto ancora l' avvocato

A Trentola Ducenta, Michele Apicella ha ottenuto la vittoria alle elezioni comunali, superando Griffo secondo i risultati ufficiali. Apicella ha festeggiato con i candidati della sua lista, confermando la preferenza dei cittadini per la continuità amministrativa. I dati indicano che il suo nome è stato scelto dalla maggior parte degli elettori rispetto agli altri candidati in corsa.

Vince la continuità. Vince il presente sul passato. Vince Michele Apicella. A Trentola Ducenta i cittadini hanno scelto il loro sindaco e lo hanno fatto - e lo dicono i numeri - puntando sul candidato che ha dato maggiore fiducia agli elettori. L'avvocato, fascia tricolore uscente, ha sfidato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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