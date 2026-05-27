Elezioni stop al caricamento dei dati ufficiali | verbali non corretti per Consiglio comunale e Quartieri

Notizia in breve

I dati ufficiali delle elezioni comunali 2026 relativi al Consiglio comunale e ai Quartieri non saranno aggiornati. Sul sito del Comune, le informazioni disponibili rimarranno solo quelle riguardanti il sindaco e le liste. Il caricamento dei verbali per le altre sezioni è stato sospeso e non verranno più inseriti. La decisione riguarda esclusivamente i risultati ufficiali pubblicati online.