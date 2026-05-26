Elezioni 2026 | tutti voti dei candidati al Consiglio comunale di Camastra

Durante le elezioni del 2026, il sindaco uscente è stato riconfermato per un secondo mandato. La vittoria è stata possibile grazie anche ai voti ottenuti dalla lista di candidati al Consiglio comunale che lo ha sostenuto. Tutti i voti dei candidati di questa lista sono stati conteggiati nel risultato finale. La conferma del nuovo mandato è arrivata dopo lo scrutinio delle schede elettorali.

L'uscente Dario Gaglio è stato riconfermato sindaco, per il secondo mandato, di Camastra. Determinante anche, ma non soltanto, la lista di candidati al Consiglio comunale che lo ha supportato. Ecco le preferenze ottenute dai candidati al Consiglio comunale per i due candidati a sindaco:Lista. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Elezioni 2026. Lecco, il confronto dei candidati sindaco firmato Lecconotizie

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