Elezioni stop al caricamento dei dati ufficiali | verbali non corretti per Consiglio comunale e Quartiere

Notizia in breve

Le autorità hanno sospeso il caricamento dei dati ufficiali relativi alle elezioni comunali 2026. I verbali disponibili sul sito del Comune sono stati ritenuti non corretti per quanto riguarda il Consiglio comunale e il Quartiere. Per ora, i dati relativi al sindaco e alle liste sono stati completati e pubblicati, mentre il caricamento delle altre sezioni è stato interrotto. La decisione riguarda esclusivamente i dati ufficiali pubblicati online.