Elezioni stop al caricamento dei dati ufficiali | verbali non corretti per Consiglio comunale e Quartiere
Le autorità hanno sospeso il caricamento dei dati ufficiali relativi alle elezioni comunali 2026. I verbali disponibili sul sito del Comune sono stati ritenuti non corretti per quanto riguarda il Consiglio comunale e il Quartiere. Per ora, i dati relativi al sindaco e alle liste sono stati completati e pubblicati, mentre il caricamento delle altre sezioni è stato interrotto. La decisione riguarda esclusivamente i dati ufficiali pubblicati online.
I dati ufficiali sulle elezioni comunali 2026 sul sito del Comune resteranno così. Ovvero completati soltanto quelli per sindaco e liste. Tutto fermo e probabilmente passeranno giorni se non settimane per il csricamento dei dati sui voti di preferenza per il Consiglio comunale e i consigli di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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