Elezioni 2026 le liste che entreranno in Consiglio comunale | quasi tutti i presidenti di Quartiere a Sud chiama Nord

Cinque delle quindici liste sostenute da Federico Basile entreranno in Consiglio comunale, portando a 20 i consiglieri eletti su 32. Il premio di maggioranza assegnato a Basile ha determinato questa composizione. La maggior parte dei presidenti di Quartiere a Sud chiama Nord sono tra i nuovi eletti. La lista di Basile ha ottenuto la maggioranza relativa, influenzando la distribuzione dei seggi nel nuovo Consiglio.

Cinque liste su quindici legate a Federico Basile entreranno in Cnnsiglio comunale. Saranno venti su trentadue in totale per effetto del premio di maggioranza andato a Federico Basile i cnnsiglieri eletti di Sud chiama Nord. A quasi metà del percorso ufficiale le liste già dentro sono: Sud chiama. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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