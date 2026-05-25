Carlo Calenda | Il centro di Roma è il peggiore d' Europa Gualtieri? Prima voglio capire chi candidano a destra

Carlo Calenda ha dichiarato che il centro di Roma è il peggiore d’Europa. Ha anche detto di voler prima conoscere i candidati di destra prima di esprimere un giudizio su Gualtieri. Calenda, ex ministro ed eurodeputato, è attualmente senatore e leader di un partito politico. Nel 2021, aveva sfiorato il secondo turno contro Gualtieri nella corsa per il sindaco della capitale.

Ex ministro ed eurodeputato, oggi senatore, Carlo Calenda è il fondatore e leader di Azione che nel 2021 ha sfiorato il ballottaggio contro Roberto Gualtieri nella corsa al Campidoglio. Oggi, impegnato nella promozione del suo ultimo libro ("Difendere la libertà. L'ora dell'Europa", Piemme) cerca. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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