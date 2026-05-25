Elezioni comunali 2026 a Mondolfo Cartoceto Sant’Angelo in Vado Piandimeleto e Isola del Piano | risultati in diretta

Notizia in breve

Alle 23 sono state chiuse le urne in cinque comuni della provincia, e lo spoglio è iniziato. I risultati delle elezioni comunali 2026 a Mondolfo, Cartoceto, Sant’Angelo in Vado, Piandimeleto e Isola del Piano sono in fase di aggiornamento. Le operazioni di scrutinio stanno proseguendo senza interruzioni, con i dati che saranno disponibili a breve. Nessuna variazione significativa è ancora stata comunicata rispetto alle prime schede esaminate.