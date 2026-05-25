Elezioni comunali 2026 a Mondolfo Cartoceto Sant’Angelo in Vado Piandimeleto e Isola del Piano | risultati in diretta

Da ilrestodelcarlino.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 23 sono state chiuse le urne in cinque comuni della provincia, e lo spoglio è iniziato. I risultati delle elezioni comunali 2026 a Mondolfo, Cartoceto, Sant’Angelo in Vado, Piandimeleto e Isola del Piano sono in fase di aggiornamento. Le operazioni di scrutinio stanno proseguendo senza interruzioni, con i dati che saranno disponibili a breve. Nessuna variazione significativa è ancora stata comunicata rispetto alle prime schede esaminate.

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Pesaro, 25  maggio 2026 – Urne chiuse, inizia lo spoglio. I cittadini di 5 comuni della provincia di Pesaro e Urbino – Mondolfo, Cartoceto, Sant’Angelo in Vado, Piandimeleto e Isola del Piano - ieri e questa mattina fino alle 15 si sono recati ai seggi per eleggere il sindaco e il civico consesso per il quinquennio 2026-2031. Per conoscere i nomi dei vincitori occorre attendere le operazioni di spoglio, iniziate subito dopo la chiusura delle urne, e che  seguiamo in diretta con il conteggio in tempo reale. Elezioni comunali 2026: risultati di Mondolfo, Cartoceto, Sant’Angelo in Vado, Piandimeleto e Isola del Piano in diretta. Mondolfo: 2 candidati sindaci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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ELEZIONI 24 25 MAGGIO ALLE URNE MONDOLFO CARTOCETO SANT'ANGELO IN VADO ISOLA DEL PIANO E PIANDIMELET

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