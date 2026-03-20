urbino pesaro se va bene si viaggia in piedi

Tra Urbino e Pesaro il trasporto pubblico locale rappresenta un'opzione, ma spesso si incontrano due problemi principali: la bassa frequenza delle corse e la presenza di veicoli sovraffollati. Questi fattori rendono difficile muoversi con comodità, soprattutto quando i mezzi sono pieni e le partenze sono poche durante la giornata. La situazione influisce direttamente sulla qualità del servizio offerto ai pendolari.

Il trasporto pubblico locale come alternativa. Ma spesso ci sono due complicazioni nel suo utilizzo: la scarsa frequenza delle corse e dei collegamenti e i bus strapieni. Questo è il caso di oggi, specialmente sulla Linea Rossa di Ami Adriabus. Ovvero quella che collega Urbino a Pesaro. La segnalazione arriva da uno studente universitario pesarese: Lorenzo Notari, 19 anni e iscritto al primo ano di economia a UniUrb. Ma la situazione riguarda un po’ tutti perché quella corsa la prendono anche turisti, cittadini e lavoratori. E anche noi l’abbiamo verificata per raggiungere dalla città ducale la redazione di Pesaro di via Manzoni del Carlino. "Quotidianamente uso due volte al giorno l’autobus, in particolare la Linea Rossa – dice Notari –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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