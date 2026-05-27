Elezioni Liberali e Libdem | Venezia caso esemplare

Notizia in breve

L’Associazione dei Liberali Piacentini e il Partito Liberaldemocratico di Piacenza hanno commentato i risultati delle ultime elezioni in diversi comuni italiani, definendoli un esempio di quanto una visione condivisa sulla politica e l’impegno civile sia ancora valida. Tra i comuni coinvolti, Venezia viene citata come caso esemplare di questa tendenza. I rappresentanti hanno sottolineato come i risultati confermino questa prospettiva e rafforzino l’importanza di un approccio unito tra le forze liberali.