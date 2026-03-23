Il partito verde liberale Svoboda! del primo ministro Robert Golob ha retto e si conferma prima formazione slovena con il 29,9% dei voti. Arginata così l’ascesa dei nazionalisti del Partito Democratico Sloveno guidati dall’ex premier, Janez Jansa, che si sono fermati al 27,5% dei voti. Una vittoria che, per trasformarsi in un nuovo mandato governativo, avrà però bisogno di trattative con gli altri partiti che hanno superato la soglia di sbarramento del 4%. Svoboda! può contare infatti su 30 seggi, in calo rispetto alla precedente legislatura, e dovrà racimolare altri 16 sostenitori all’interno dell’assemblea per poter dare vita al nuovo esecutivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elezioni Slovenia, i verdi liberali di Svoboda! si confermano primo partito. Battuti i nazionalisti di Jansa

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Elezioni #Slovenia – Risultati finali (seggi): #GS (liberali): 29 (-12) #SDS (conservatori): 28 (+1) #NSi (democristiani): 9 (+1) #SD (centrosinistra): 6 (-1) #DEM (centrodestra): 6 (+6) #Levica (sinistra e verdi): 5 #Resni (populisti di destra): 5 (+5) Minoranze ita x.com

GRANDE SORPRESA IN SLOVENIA! Il primo ministro Golob, filo-europeo e filo-ucraino, vince di stretta misura le elezioni parlamentari contro il populista Jansa, seguace della linea trumpiana. Negli ultimi giorni, Golob ha raggiunto i populisti. facebook