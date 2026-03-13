Il caso Biennale e la differenza tra essere liberali ed essere fessi

Il caso della Biennale di Venezia riguarda il ritorno previsto della Russia all’evento internazionale e ha suscitato scalpore in tutto il mondo. Al centro della questione ci sono decisioni legate alla partecipazione di artisti russi, che hanno generato discussioni pubbliche e polemiche. La situazione viene seguita da vicino da media e opinione pubblica, con attenzione alle possibili conseguenze di questa scelta.

Vedremo come andrà a finire lo scandalo sollevato in tutto il mondo dall'annunciato ritorno della Russia alla Biennale di Venezia. Ne avevo già scritto qui, notando come la scelta si inserisse in una lunga serie di attente e molto graduali correzioni di rotta sulla questione della guerra in Ucraina e dei conseguenti rapporti con la Russia da parte del governo italiano. E come la reazione dell'esecutivo apparisse quanto meno tardiva, e probabilmente più dettata dall'enfasi con cui Pietrangelo Buttafuoco aveva maldestramente presentato la scelta in un'intervista a Repubblica che dal merito della decisione. In ogni caso, fino a ieri le...