I voti alle liste a Faenza | Pd primo partito

A Faenza, su 57 sezioni, 49 hanno già comunicato i risultati. Il candidato del Centrosinistra, Massimo Isola, è ormai sicuro della riconferma. Per quanto riguarda i voti alle liste, il Partito Democratico si posiziona al primo posto, superando le altre formazioni politiche. La distribuzione dei voti mostra una chiara preferenza per il partito di maggioranza, con una differenza significativa rispetto alle altre liste.

Mentre sono 49 su 57 le sezioni scrutinate a Faenza, con il candidato del Centrosinistra Massimo Isola ormai certo della rielezione, si dà uno sguardo ai voti per le varie liste presenti a queste elezioni. Primo partito è il Partito Democratico al 40,77%. Nella coalizione di centrosinistra. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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