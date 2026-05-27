Elezioni insediato il seggio centrale | verifiche in corso sui dati delle 253 sezioni
Il seggio centrale, incaricato di verificare i risultati delle elezioni, si è insediato questa mattina. Sono in corso controlli sui dati contenuti nei verbali di 253 sezioni della città. Le operazioni riguardano esclusivamente verifiche amministrative e non sono stati ancora comunicati eventuali aggiornamenti o esiti finali. Le verifiche procedono secondo le procedure previste, senza ulteriori dettagli al momento.
Risultati elettorali sotto scrupoloso controllo. Stamane si è insediato, infatti, il seggio centrale che procederà a tutte le verifiche amministrative dei dati contenuti nei verbali emessi dalle 253 sezioni della città. L'organo, presieduto dal magistrato Giuseppe D'Agostino, ha iniziato il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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