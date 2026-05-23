Tutto pronto per le elezioni trasferito il materiale elettorale nelle 253 sezioni

Da messinatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il materiale elettorale è stato trasferito nelle 253 sezioni del territorio comunale. Oggi, sabato 23 maggio 2026, si è concluso il trasporto dall’atrio di Palazzo Zanca alle sedi di voto, pronto per le operazioni di voto previste.

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Si è concluso oggi, sabato 23 maggio 2026, il trasporto del materiale elettorale dall’atrio di Palazzo Zanca alle sezioni del territorio comunale, necessario alle operazioni di voto. I plichi e gli strumenti previsti sono stati consegnati ai presidenti di seggio.Le sezioni elettorali del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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