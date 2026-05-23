Tutto pronto per le elezioni trasferito il materiale elettorale nelle 253 sezioni

Il materiale elettorale è stato trasferito nelle 253 sezioni del territorio comunale. Oggi, sabato 23 maggio 2026, si è concluso il trasporto dall’atrio di Palazzo Zanca alle sedi di voto, pronto per le operazioni di voto previste.

Si è concluso oggi, sabato 23 maggio 2026, il trasporto del materiale elettorale dall’atrio di Palazzo Zanca alle sezioni del territorio comunale, necessario alle operazioni di voto. I plichi e gli strumenti previsti sono stati consegnati ai presidenti di seggio.Le sezioni elettorali del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The 100-Million Monet Heist! Armed Bandits Rob Art Museum! Interpol Raids Global Mob!

Sullo stesso argomento

Seggi aperti in 23 sezioni per le elezioni comunali bis, alle urne quasi 14mila pescaresiSarà possibile esprimere la propria preferenza domenica 8 e lunedì 9 marzo per le elezioni amministrative suppletive di Pescara Seggi aperti a...

Appuntamento elettorale, tutto pronto per la presentazione della lista Uniti per Reggio CentroProsegue il percorso di costruzione della proposta politica per il governo della città con la presentazione della lista “Uniti per Reggio Centro”, a...

'Benvenuto Leone', ad Acerra tutto pronto per la visita del Papa. Strade addobbate, città blindata e gigantografie del Pontefice nelle strade #ANSA x.com

Tutto pronto per il culto reddit

Tutto pronto a Varazze per la decima edizione del Cundigiun: protagoniste le prelibatezze delle frazioniTutto pronto a Varazze per la decima edizione del Cundigiun: protagoniste le prelibatezze delle frazioni ... msn.com

Tutto pronto per la Sensia di Voghera: Proposte per tutte le etàRitorna la fiera più attesa dell’Oltrepo (e la più antica di Lombardia): in città 250 bancarelle, 51 giostre e decine di associazioni ... laprovinciapavese.gelocal.it