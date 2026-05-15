Elezioni a Reggio | corso per i futuri presidenti di seggio

A Reggio si svolge un corso dedicato ai futuri presidenti di seggio elettorale, con l’obiettivo di prepararli alle procedure e alle responsabilità del ruolo. Durante l’incontro vengono affrontate le modalità di candidatura, comprese le esclusioni previste dalla legge, e vengono illustrate le procedure per inviare la domanda tramite posta elettronica certificata. Le informazioni fornite mirano a chiarire i passaggi necessari per chi desidera assumere questa funzione durante le prossime consultazioni elettorali.

? Domande chiave Chi sono i soggetti esclusi che non possono candidarsi al seggio?. Come si può inviare la domanda tramite posta elettronica certificata?. Quali sono i requisiti di età e titolo di studio necessari?. Perché la formazione tecnica è fondamentale per la validità del voto?.? In Breve Incontro formativo giovedì 21 maggio ore 15 presso Palazzo San Giorgio.. Requisiti: maggiore età, diploma secondaria e limite massimo 70 anni.. Domande via PEC a [email protected] o ufficio via Nicola Calipari.. Elezioni amministrative previste per i giorni 24 e 25 maggio.. Il Comune di Reggio Calabria organizza giovedì 21 maggio alle ore 15 un incontro formativo presso la sala consiliare Pietro Battagli di Palazzo San Giorgio per preparare i futuri presidenti di seggio alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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