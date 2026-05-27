Elezioni Ex direttore dell' ospedale eletto sindaco in irpinia la ' truppa' casertana chiude a zero nel foggiano
L’ex direttore dell’ospedale di Caserta è stato eletto sindaco ad Ariano Irpino con il sostegno di una lista locale. Nel frattempo, in un comune della provincia di Foggia, i candidati provenienti dalla stessa regione hanno raccolto zero voti. La differenza tra i risultati evidenzia un risultato positivo per il candidato irpino, mentre la formazione casertana non ha ottenuto preferenze nel comune foggiano.
L’ex direttore dell’ospedale di Caserta Mario Ferrante eletto sindaco ad Ariano Irpino, si chiude a zero voti, invece, l’esperienza della ‘truppa’ casertana in un paesino in provincia di Foggia. Sono i due volti della stessa medaglia che ci restituiscono le amministrative 2026 che hanno portato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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Ad Ariano Irpino stravince Mario Ferrante. L’ex direttore generale dell’Asl Avellino, alla prima candidatura, mette d’accordo la maggioranza della comunità ed evita il ballottaggio, diventando sindaco al primo turno. https://www.orticalab.it/Elezioni-comunali- facebook
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