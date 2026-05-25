Elezioni comunali a Fauglia | Carlo Carli è stato eletto sindaco

Carlo Carli è stato eletto sindaco di Fauglia con il 38,9% delle preferenze. Ha battuto in un testa a testa l’ex primo cittadino di Crespina, candidato della lista civica Insieme per Fauglia. La vittoria è arrivata alle elezioni comunali, con il candidato del centrosinistra che ha ottenuto più voti rispetto all’avversario. Nessun altro candidato ha superato la soglia di preferenze rilevante. La proclamazione ufficiale si è svolta dopo lo scrutinio delle schede.

E' Carlo Carli il nuovo sindaco di Fauglia. Il candidato della lista Fauglia Democratica, espressione del centrosinistra, ha ottenuto il 38,9% delle preferenze, superando in un testa a testa il candidato della lista civica Insieme per Fauglia ed ex sindaco di Crespina Thomas D'Addona che ha. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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