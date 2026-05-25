Elezioni amministrative 2026 a Quindici eletto sindaco Alessandro Siniscalchi
Alessandro Siniscalchi è il nuovo sindaco di Quindici, eletto con un risultato netto: oltre 4 voti su 5 (81,45%) con la lista "Rinascimento Quindicese". Lo sfidante Carmine Scibelli (Avanti Tutta Cambiare Si Può) si è fermato al 18,55%, conquistando 2 seggi in minoranza. I dati sull'affluenza non. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Elezioni amministrative 2026, confronto tra i candidati a sindaco
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