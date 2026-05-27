Elezioni comunali Venezia la cittadinanza non è negoziabile e l' integrazione comincia dal rispetto della Costituzione

Durante le elezioni comunali a Venezia, è stato ribadito che la cittadinanza non può essere negoziata e che l’integrazione si basa sul rispetto della Costituzione. La discussione ha evidenziato come la laicità dello Stato non possa fare passi indietro. La vicenda ha fatto emergere una questione a lungo evitata dalla politica italiana, riguardante i principi fondamentali e il ruolo dello Stato nel garantire l’uguaglianza e la libertà di tutti i cittadini.

La laicità dello Stato non può arretrare Il caso Venezia già trattato in un precedente editoriale, ha avuto almeno un merito: ha portato alla luce una questione che per troppo tempo la politica italiana ha preferito aggirare. Non il tema dell’immigrazione in sé, né quello della libertà religi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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