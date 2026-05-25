I risultati delle elezioni comunali a Venezia, dove si sfidano Venturini e Martella, sono attesi entro la serata. La città è l’unico capoluogo regionale in voto questa tornata. La consultazione riguarda il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Nessuna data ufficiale è ancora stata comunicata per la pubblicazione degli esiti. La competizione è considerata la più significativa tra le elezioni di questa regione.

La sfida di Venezia, unico capoluogo di Regione al voto in questa tornata di elezioni comunali, è probabilmente la più rilevante dal punto di vista elettorale. Domenica 24 e lunedì 25 maggio i cittadini veneziani sono chiamati a eleggere il nuovo sindaco e a decidere la formazione del Consiglio comunale. Si vota fino alle ore 15 di lunedì 25 maggio, poi – alla chiusura dei seggi – inizierà lo spoglio delle schede e verranno forniti i primi exit poll da parte del Consorzio Opinio per la Rai. Qui sarà possibile seguire in diretta i risultati della sfida tra Andrea Martella e Simone Venturini, oltre agli altri sei candidati in gara che sembrano però avere meno chance di vittoria. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Elezioni comunali Venezia, quando arriveranno i risultati della sfida tra Venturini e Martella

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