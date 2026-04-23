Comunali tra i candidati tanti figli e parenti d' arte | i nomi e le curiosità
A due giorni dall'inizio ufficiale della campagna elettorale, a Reggio Calabria si preparano a presentare i loro candidati per le elezioni comunali. I nomi in lista includono numerosi figli di ex politici e parenti di figure note nel mondo dell’arte e della cultura locale. La tornata elettorale vede quattro candidati principali e le liste di supporto pronte a scendere in campo, con le candidature che saranno ufficializzate nei prossimi giorni.
Tra due giorni la campagna elettorale delle comunali di Reggio Calabria si aprirà ufficialmente con l'ufficializzazione di tutti i candidati in corsa a sostegno di ognuno dei quattro aspiranti sindaci. La scadenza per il deposito delle liste è sabato 25 aprile, ma i vari “santini” elettorali che.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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