Comunali tra i candidati tanti figli e parenti d' arte | i nomi e le curiosità

A due giorni dall'inizio ufficiale della campagna elettorale, a Reggio Calabria si preparano a presentare i loro candidati per le elezioni comunali. I nomi in lista includono numerosi figli di ex politici e parenti di figure note nel mondo dell’arte e della cultura locale. La tornata elettorale vede quattro candidati principali e le liste di supporto pronte a scendere in campo, con le candidature che saranno ufficializzate nei prossimi giorni.