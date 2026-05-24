Elezioni comunali 2026 affluenza al 16,13% nella Tuscia | i dati comune per comune

Da viterbotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella Tuscia, l’affluenza alle urne nel primo giorno di voto delle elezioni comunali 2026 si ferma al 16,13 per cento. I dati riguardano tre comuni: Civita Castellana, Blera e Bomarzo.

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Elezioni comunali 2026, l'affluenza del primo giorno di voto nei tre comuni della Tuscia chiamati alle urne: Civita Castellana, Blera e Bomarzo. Domenica 24 maggio seggi aperti dalle 7 alle 23. Lunedì 25 dalle 7 alle 15, poi via allo spoglio delle schede.I candidati nella Tuscia: tutte le liste e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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