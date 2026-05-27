Elezioni comunali a Blera e Bomarzo preferenze e consigli | Francesco Ciarlanti il più votato

Durante le elezioni comunali in tre paesi della Tuscia, il candidato più votato è stato Francesco Ciarlanti. A Blera e Bomarzo sono state confermate le amministrazioni uscenti, con Nicola Mazzarella e Marco Perniconi. A Civita Castellana si svolge un ballottaggio tra due candidati, Danilo Corazza e Claudio Parroccini. Le preferenze sono state espresse da cittadini in vista delle elezioni del 2026.

Elezioni amministrative 2026 in tre comuni della Tuscia, contraddistinte da due riconferme (a Blera e Bomarzo, con rispettivamente Nicola Mazzarella e Marco Perniconi) e un ballottaggio (a Civita Castellana, tra Danilo Corazza e Claudio Parroccini). Al termine del voto del 24 e 25 maggio, tra. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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