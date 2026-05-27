Elezioni comunali a Blera e Bomarzo preferenze e consigli | Francesco Ciarlanti il più votato

Da viterbotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante le elezioni comunali in tre paesi della Tuscia, il candidato più votato è stato Francesco Ciarlanti. A Blera e Bomarzo sono state confermate le amministrazioni uscenti, con Nicola Mazzarella e Marco Perniconi. A Civita Castellana si svolge un ballottaggio tra due candidati, Danilo Corazza e Claudio Parroccini. Le preferenze sono state espresse da cittadini in vista delle elezioni del 2026.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Elezioni amministrative 2026 in tre comuni della Tuscia, contraddistinte da due riconferme (a Blera e Bomarzo, con rispettivamente Nicola Mazzarella e Marco Perniconi) e un ballottaggio (a Civita Castellana, tra Danilo Corazza e Claudio Parroccini). Al termine del voto del 24 e 25 maggio, tra. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Elezioni a Mesagne, le preferenze per ogni lista: Matarrelli il più votatoDurante le elezioni amministrative a Mesagne del 24 e 25 maggio 2026, il 55,42% degli aventi diritto ha votato.

Elezioni comunali 2026: i candidati più votati, Savastano mister preferenzeAlle elezioni comunali di Salerno del 2026, dieci candidati hanno superato le 1000 preferenze.

Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026, in 16mila 223 alle urne in tre comuni; Elezioni comunali 2026: ballottaggio a Civita Castellana, riconfermati i sindaci di Blera e Bomarzo; Provinciali, gli azzurri: Alleanza FI – Frontini solo per le provinciali. Il Comune è un’altra storia; Elezioni provinciali di Viterbo 2026: presentate le liste per il voto del 14 giugno.

francesco ciarlanti elezioni comunali a bleraBlera, il consiglio comunale prende forma: Ciarlanti il più votato con 216 preferenzeBlera, il consiglio comunale prende forma: Ciarlanti il più votato con 216 preferenze. Comunali - Blera – Alla maggioranza di Nicola Mazzarella 8 seggi, 3 alla lista di Alessio Polidori - GLI ELETTI E ... tusciaweb.eu

francesco ciarlanti elezioni comunali a bleraComunali 2026 nella Tuscia, primi dati sull’affluenza: urne aperte a Civita Castellana, Blera e Bomarzodi WANDA CHERUBINI- VITERBO- È entrata nel vivo la tornata delle elezioni comunali 2026 nella Tuscia, con i cittadini di Civita Castellana, Blera e Bomarzo chiamati a scegliere sindaci e nuovi consigl ... online-news.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web