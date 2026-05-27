Durante una puntata di Omnibus su La7, Stefano Bonaccini, presidente nazionale del Pd, ha risposto a una conduttrice, Alessandra Sardoni, criticando la sua interruzione. Bonaccini ha dichiarato che non c’è stata una sconfitta del centrosinistra, ma solo un pareggio, e ha affermato di non apprezzare essere interrotto durante il suo intervento. La discussione ha generato momenti di tensione tra i due, con Bonaccini che ha espresso il suo disappunto.

Tensione stellare a Omnibus, su La7, tra la conduttrice della trasmissione Alessandra Sardoni e Stefano Bonaccini, europarlamentare e presidente nazionale del Pd. A causa di problemi nel collegamento, la presenza dell’ex presidente della Regione Emilia Romagna slitta di alcune decine di minuti, ma, una volta che sono stati risolti i problemi, la giornalista gli chiede un parere sull’esito delle ultime amministrative: “ Non è andata bene. Nel Pd siete rimasti un po’ spiazzati, perché anche dall’atteggiamento della segretaria Elly Schlein mi sembrava che vi aspettaste a Venezia e in altri luoghi uno sprint verso le politiche ma questo non è stato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elezioni, Bonaccini sbotta con Sardoni: “Nessuna sconfitta del centrosinistra, solo pareggio. Non mi piace essere interrotto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stefano Bonaccini sbotta contro Sardoni a La7: "Le faccio l'elenco?"Stefano Bonaccini ha interrotto l’intervista a La7 e ha chiesto se fosse utile fare un elenco delle sue critiche.

L’entusiasmo del centrosinistra. De Pascale: "Risultati straordinari". Bonaccini: "Competenza premiata"Il centrosinistra celebra due vittorie alle amministrative con commenti di soddisfazione.

Argomenti più discussi: Comunali, Giorgia Meloni inchioda la sinistra: E anche oggi il crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani | Libero Quotidiano.it; Vigevano, Massimo Lovati umiliato mentre Vannacci vola: il voto sorprende l'Italia | Libero Quotidiano.it.

L.elettorale: Bonaccini, 'sbagliata, con premio incostituzionale e Parlamento di nominati'Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Vogliono un Parlamento di nominati, tolgono le preferenze quando Meloni ha sempre detto che era a favore delle preferenze. In tutte le elezioni i cittadini decidono, solo ... iltempo.it

Bonaccini si arrabbia con la sicurezza del comitatoElezioni Emilia-Romagna. Le prime parole del presidente Bonaccini. Un risultato straordinario, è merito di tutte le liste che mi hanno sostenuto. Risultato incredibile. Il comitato festeggia l’ormai ... affaritaliani.it