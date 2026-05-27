Elezioni a Salerno | completato lo spoglio della sezione 2 ecco i neo-consiglieri comunali

Da salernotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo spoglio della sezione 2 a Salerno è terminato questa mattina. Sono stati ufficializzati i nuovi consiglieri comunali, in seguito all’elezione del nuovo sindaco. La sezione ha confermato i risultati delle schede e i nomi dei rappresentanti che entreranno in consiglio. La proclamazione dei neo-eletti è avvenuta dopo le operazioni di scrutinio. La composizione del Consiglio Comunale è ora definitiva, in attesa delle procedure di insediamento.

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Finalmente concluso lo spoglio della sezione 2, a Salerno. Stamattina, è stato possibile confermare i componenti del Consiglio Comunale, a seguito dell'elezione del neo-sindaco, Vincenzo De Luca. Ecco i consiglieri eletti:Nino Savastano, Rocco Galdi, Dario Loffredo, Luca Sorrentino, Vittoria. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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