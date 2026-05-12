Dal 26 al 28 maggio LOVATO Electric parteciperà a SPS Italia 2026 per presentare le sue soluzioni per l’automazione industriale l’energy management e l’industria sostenibile

Dal 26 al 28 maggio, LOVATO Electric sarà presente a SPS Italia 2026, dove esporrà le sue soluzioni legate all’automazione industriale, all’energy management e all’industria sostenibile. La fiera si svolgerà in una delle principali location dedicate agli eventi del settore, attirando aziende e professionisti interessati alle novità tecnologiche. La partecipazione di LOVATO Electric rappresenta un momento di confronto e presentazione di prodotti e servizi specifici per il mercato industriale.

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Il settore dell’automazione industriale si prepara a uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la nuova edizione di SPS Italia. Dal 26 al 28 maggio 2026 il polo fieristico di Parma diventerà un hub di networking e innovazione, dove aziende, professionisti e operatori del settore potranno confrontarsi sulle tecnologie più avanzate per l’automazione, la digitalizzazione e l’efficienza energetica. In questo contesto, LOVATO Electric conferma la propria presenza con un’ampia offerta di soluzioni e novità di prodotto. Presso lo stand B006-pad.6, i visitatori potranno scoprire da vicino le ultime innovazioni dedicate all’automazione e alla sicurezza industriale, il monitoraggio energetico, le soluzioni per il controllo e protezione dei motori.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Premio record per i collaboratori di LOVATO ElectricLOVATO Electric riconosce il contributo fondamentale dei propri collaboratori con un incentivo economico che segna il record assoluto nella storia... Leggi anche: Un’ondata di proteste blocca l’Italia dal 26 al 28. Argomenti più discussi: Da Bowie a Modigliani: cosa a fare a Torino e provincia nel weekend che celebra la mamma; Industrial Data Platform: trasformare i dati di fabbrica in valore; Film al cinema a Maggio 2026: tutti i titoli più attesi e le date; L'Oroscopo di Antonio Capitani, dal 6 al 12 maggio. 6 giorni a lisboa, portogallo ?? da maggio/giugno 2025 reddit