Enrica Bonaccorti il dolore di Eleonora Daniele in diretta tv | Con me negli eventi più belli della mia vita

Durante una trasmissione televisiva, Eleonora Daniele ha ricordato con emozione Enrica Bonaccorti, sottolineando il legame che le univa e condividendo un ricordo personale legato a eventi significativi della sua vita. La conduttrice ha espresso il dolore per la perdita della collega, con parole piene di affetto e riconoscenza, evidenziando il ruolo che Bonaccorti ha avuto nel suo percorso professionale e umano.

Eleonora Daniele ha raccontato in diretta televisiva il suo dolore per la notizia della morte di Enrica Bonaccorti, arrivata nella mattinata di giovedì 12 marzo. La conduttrice di Storie italiane ha parlato del suo rapporto d’amicizia con Enrica Bonaccorti e ha inviato un messaggio speciale alla sua famiglia e, in particolare, alla figlia Verdiana. Il dolore di Eleonora Daniele per Enrica Bonaccorti Eleonora Daniele ha annunciato in diretta tv nel corso della puntata di Storie italiane di giovedì 12 marzo la notizia della morte di Enrica Bonaccorti, che si è spenta a distanza di meno di un anno dalla diagnosi di tumore al pancreas. Eleonora Daniele ha commentato così la notizia: “Enrica era un’amica, una mia carissima amica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

