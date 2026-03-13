Enrica Bonaccorti e Eleonora Daniele hanno condiviso pubblicamente i ricordi di un legame speciale, affermando che le esperienze vissute insieme rappresentano alcuni dei momenti più significativi delle loro vite. La conduttrice ha dichiarato che la presenza di questa persona rimarrà sempre viva nei loro ricordi, sottolineando l’importanza di quei momenti condivisi senza entrare in dettagli o motivazioni.

“Non se n’è andata, rimarrà sempre con noi. Con lei ho attraversato i momenti più belli della mia vita. Conservo la ballerina che mi ha regalato per il mio matrimonio, la tengo sempre nella mia camera”. Così Eleonora Daniele al suo arrivo alla camera ardente di Enrica Bonaccorti, scomparsa giovedì all’età di 76 anni. “Questa ballerina è un’immagine di gioia, io sono sicura che Enrica oggi vorrebbe essere raccontata e ricordata con il sorriso e l’ironia che l’ha sempre caratterizzata e le ha dato la forza di lottare nei momenti più difficili, anche quelli della malattia”, ha aggiunto. Questo articolo Enrica Bonaccorti, Eleonora Daniele: “Con... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Enrica Bonaccorti, Eleonora Daniele: “Con lei ho passato i momenti più belli della mia vita”

