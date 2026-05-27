Elena sempre dolce e sorridente L’idea di un evento per ricordarla

È stato annunciato un evento per ricordare una ragazza nota per il suo sorriso e la sua disponibilità. La giovane era conosciuta per il suo carattere gentile e il modo in cui si relazionava con le persone, sia nel contesto sportivo che in altri ambienti. La commemorazione vuole rendere omaggio alla sua personalità e alla presenza che aveva nella comunità. La data e il luogo dell’evento non sono stati ancora comunicati.

Una ragazza dolcissima. Sempre con il sorriso stampato sul volto e disponibile con tutti, capace di lasciare il segno dentro e fuori dal campo. Ancora facciamo fatica a credere a quanto accaduto. È un grande vuoto quello lasciato da Elena Berselli, non solo nella comunità di Zola Predosa, ma anche nel mondo sportivo e nel Fossolo 76, dove la giovane giocava nella squadra femminile di calcio a 8 continuando a coltivare quella passione per lo sport che l’accompagnava fin da bambina. Una vita ancora piena di sogni, spezzatasi domenica scorsa in Alto Adige: la 23enne si trovava insieme a un’amica con cui aveva affrontato la ferrata del Pisciadù, ma lungo il ritorno è scivolata in un canalone, precipitando per oltre 150 metri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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