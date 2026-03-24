L’ultimo saluto a Valentina uccisa dal marito | Sempre sorridente nonostante l’inferno che stavi vivendo

Bergamo. Descrivono Valentina come “una ragazza piena di sogni, con tanta voglia di vivere”. “Sempre pronta a sorridere, nonostante l’inferno che stavi vivendo”. Sono le parole commosse pronunciate dalle amiche di Valentina Sarto, la 41enne uccisa con diciannove coltellate dal marito Vincenzo Dongellini mercoledì scorso, nell’abitazione dove vivevano insieme in via Pescaria. Parole che attraversano il dolore e restituiscono il ritratto vivido di una donna luminosa, capace di resistere anche quando tutto intorno si faceva buio. “Dentro di te avevi una forza silenziosa – continuano rivolgendosi all’amica che non c’è più -. Sei stata la nostra ancora, la nostra sorellina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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