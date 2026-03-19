Sicurezza stradale in aula Lezioni in nome di Federica | Un evento per ricordarla

In un’aula dedicata alla sicurezza stradale si svolge un evento in memoria di Federica Canneti, una giovane di 22 anni deceduta nella notte dell’8 ottobre 2022 in un incidente sulla strada regionale 71 a Vitiano. La donna ha perso la vita in uno scontro frontale che non le ha lasciato possibilità di sopravvivenza. L’appuntamento è stato organizzato per ricordarla e sensibilizzare sull’importanza della prudenza alla guida.

Aveva ventidue anni e tutta la vita davanti. Federica Canneti è morta nella notte dell’8 ottobre 2022 sulla strada regionale 71, all’altezza di Vitiano, in uno scontro frontale che non le lasciò scampo. Da quella perdita, la sua famiglia ha scelto di non tacere: prima con la Camminata delle Farfalle, poi — da quest’anno — portando la sua storia direttamente nelle aule scolastiche. Questa mattina, alle 9.45, nell’Aula Magna dell’Istituto Superiore "G. da Castiglione" di Castiglion Fiorentino, si tiene l’incontro " Butterfly Effect ", una mattinata di riflessione sulla sicurezza stradale rivolta agli studenti delle classi quinte. Un titolo che dice tutto: basta un piccolo gesto, una distrazione, un eccesso di velocità, un secondo di incoscienza, per cambiare per sempre il corso di una vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sicurezza stradale in aula. Lezioni in nome di Federica: "Un evento per ricordarla Articoli correlati Sicurezza stradale, ecco il progetto. Lezioni all’autodromo per gli studentiSarà domani la prima giornata dedicata alla sicurezza stradale che si svolgerà all’autodromo nazionale dell’Umbria e, fino al 6 febbraio, vedrà... Nel nome di Viola Mazzotti, dalla tragedia è nata una speranza: un’associazione per ricordarlaCervia (Ravenna), 28 gennaio 2026 – Nasce a Cervia Associazione Viola in memoria di Viola Mazzotti, la giovane cervese di soli 23 anni che ha perso... Una selezione di notizie su Sicurezza stradale Temi più discussi: Sicurezza stradale in aula. Lezioni in nome di Federica: Un evento per ricordarla; La sicurezza stradale comincia dai più giovani; Sicurezza sulla strada per chi va in moto, tappa piacentina per la presentazione della nuova campagna; A scuola di sicurezza stradale ed e-mobility: il quadriciclo elettrico sale in cattedra. Sicurezza stradale in aula. Lezioni in nome di Federica: Un evento per ricordarlaRosanna incontra gli studenti del liceo e parla della figlia morta in un incidente Vogliamo sensibilizzare i giovani su come la vita possa cambiare in un attimo. lanazione.it Butterfly Effect, incontro sulla sicurezza stradale con gli studenti del LiceoGiovedì 19 marzo alle ore 9:45, nell’Aula Magna dell’Istituto Superiore G. da Castiglione di Castiglion Fiorentino, si terrà un momento di riflessione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale ri ... lanazione.it Educare alla sicurezza stradale partendo dai giovani. A Scampia 120 studenti hanno incontrato Polizia e Autostrade per parlare di guida sicura e rispetto delle regole. - facebook.com facebook #Sicurezza #stradale, conclusa la prima tappa del progetto “Giovani On the Road”, promosso da #MIT e @Viminale con l'associazione Ragazzi On the Road, che ha visto 30 ragazzi al fianco di Forze dell’Ordine e soccorritori. Per saperne di più mit.gov.it/co x.com