In un’intervista ad Alfredo Cattabiani, un geniale irregolare della cultura italiana, Umberto Eco affermò, nel 1981, che uno dei suoi saggi più famosi, Apocalittici e integrati, era nato «come reazione» ad Eclissi dell’intellettuale, il volume del 1959 con cui un altro irregolare di genio, Elémire Zolla, si era fatto conoscere nel mondo intellettuale all’inizio. «Il suo orgoglio e disdegno di intellettuale tradizionalista», secondo Eco, gli aveva infatti impedito «di capire alcuni fenomeni» della società e della cultura contemporanea. Giudizio legittimo ma parziale quello di Eco, solo se si pensi che il primo capitolo di Uscite dal mondo,. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elémire Zolla, l'irregolare che contestò il mito progressista

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