A Madrid si sono radunate circa 120 mila persone per protestare contro il governo, che è stato descritto come corrotto. La manifestazione ha coinvolto circa 40 mila persone in una parte della città. La protesta ha segnato un momento di criticità per il premier socialista, considerato da alcuni come simbolo del progressismo europeo. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata da figure politiche o rappresentanti delle organizzazioni coinvolte.

Il santino progressista di Elly Schlein è caduto e a Madrid lo hanno calpestato in quarantamila. Pedro Sánchez, il premier socialista che una parte della sinistra italiana continua a esibire come certificato di superiorità morale del progressismo europeo, ha incassato il verdetto della piazza. Anzi, per onestà, bisogna dire una vera e propria marcia: partita da Plaza de Colón e arrivata all’Arco di Moncloa, con bandiere spagnole, cartelli contro il «governo corrotto» e una richiesta: dimissioni ed elezioni anticipate. «Sánchez, la corruzione ha un prezzo». «La corruzione ha un prezzo, basta impunità, elezioni subito», recitava lo striscione d’apertura della « Marcia per la dignità», convocata da Sociedad Civil Española e sostenuta da Vox e Partito popolare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sánchez, addio mito progressista: 120mila in piazza a Madrid contro il «governo corrotto». Elly, perché stavolta non parli?

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