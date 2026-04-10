Tecnologia ecco il software made in Italy che aiuta le auto autonome a interpretare il contesto

Un nuovo software sviluppato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa promette di migliorare le auto a guida autonoma. Questo sistema è in grado di evolversi e imparare nel tempo, interpretando in tempo reale l’ambiente circostante. La tecnologia è stata creata con l’obiettivo di rendere più efficaci i veicoli autonomi, garantendo una maggiore capacità di comprensione del contesto circostante durante la guida.

È in grado di evolvere, imparare nel tempo e, soprattutto, di interpretare in tempo reale ciò che accade nell’ambiente circostante, il software per la nuova generazione di auto a guida autonoma messo a punto dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. I ricercatori coordinati da Giorgio Buttazzo hanno sviluppato, e messo alla prova su un’auto sperimentale, un innovativo sistema di controllo che consente di integrare algoritmi di Intelligenza Artificiale sempre più avanzati, che permettono di aumentare la capacità dei veicoli di interpretare il contesto stradale, rendendoli in questo modo più sicuri. “La tecnologia delle auto autonome presenta ancora diverse vulnerabilità che ne ostacolano la diffusione su larga scala”, commenta Buttazzo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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