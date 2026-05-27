Elementi appuntamento con Ensemble internazionale Nist-Nah
Il secondo evento della settima edizione di ELEMENTI si svolgerà sabato 30 maggio 2026 presso l’Aia della Salina di Cervia. La rassegna, che combina musica, performance e arti visive contemporanee, è organizzata da MAGMA ed è caratterizzata da un format che prevede un’esperienza immersiva. La manifestazione coinvolge l’Ensemble internazionale Nist-Nah, che parteciperà a questa giornata.
Sabato 30 maggio 2026, presso l'Aia della Salina di Cervia, si terrà il secondo appuntamento della settima edizione di ELEMENTI, la rassegna itinerante di musica, performance e arti visive contemporanee, ideata da MAGMA con l’intento di creare una dimensione performativa immersiva all’interno di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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