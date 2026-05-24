Il 28 maggio si terrà l'ultimo concerto della Stagione 2026 dell’Ensemble Anemos, previsto nella storica Chiesa di S. La serata sarà anche una lezione-concerto, offrendo un'occasione per ascoltare musica dal vivo in un luogo di grande valore storico. L’evento è aperto al pubblico e rappresenta la conclusione di una serie di esibizioni durante l’anno. La data è stata annunciata come l’appuntamento finale di questa edizione.

Siamo così arrivati, dopo un lusinghiero successo di pubblico, all’ultimo concerto della rassegna POLIFONIE, intitolato “Momenti Musicali – Suoni e suggestioni attraverso i secoli”, che si terrà il prossimo giovedì 28 Maggio a Napoli e sempre nella chiesa di S. Francesco al Vomero. In questo suggestivo luogo del piazzale di via Luca Giordano, sul quale sorge la bellissima chiesa ottocentesca, l’Ensemble Anemos, diretto da Concetta Pellegrino, sarà pertanto protagonista dell’ultima delle tre lezioniconcerto cominciate lo scorso 17 Aprile con l’esibizione dell’Ensemble Vocale La Vaga Aurora. Questa volta l’attenzione sarà accentrata... 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Per l’ultimo Concerto della Stagione 2026 dell’Ensemble Anemos, l’appuntamento è per il 28 maggio

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