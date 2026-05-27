Electrolux Susegana | Bitonci cerca margini per trattare la crisi

Il sindaco ha chiesto di esplorare opzioni per gestire la crisi dell’impianto, dopo che si è parlato di una possibile chiusura da parte della proprietà svedese. Si discute su come la Regione possa tutelare i lavoratori in assenza di investimenti da parte della multinazionale. Restano aperti i dubbi sulle conseguenze di eventuali decisioni di smantellamento dello stabilimento.

? Domande chiave Cosa accadrà se la proprietà svedese decidesse di smantellare l'impianto?. Come potrà la Regione proteggere i lavoratori senza investimenti della multinazionale?. Quali misure concrete verranno discusse durante il tavolo del 15 giugno?. Perché il rischio di chiusura minaccia l'intera filiera produttiva locale?.? In Breve Tavolo istituzionale decisivo fissato dal ministro Urso per il 15 giugno.. Sindacati CGIL rappresentati da Sara Pasqualin e Paola Morandin chiedono impegni concreti.. Rischio effetto domino su fornitori e artigiani dell'indotto di Susegana.. Regione studia ammortizzatori sociali e fondi di coesione per proteggere l'occupazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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