da dove viene la crisi di electrolux

La multinazionale di elettrodomestici ha comunicato che procederà a una significativa riduzione del personale nel proprio stabilimento italiano. La decisione arriva in un momento di difficoltà economiche per l’azienda, che ha anche annunciato tagli alle produzioni e un possibile spostamento di alcune attività all’estero. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i lavoratori e le rappresentanze sindacali, che attendono ulteriori dettagli sulla situazione.

La multinazionale di elettrodomestici ha annunciato che ridurrà di molto il personale in Italia, a causa di difficoltà non solo italiane La multinazionale svedese di elettrodomestici Electrolux ha annunciato l’intenzione di chiudere una fabbrica, diminuire la produzione e ridurre di circa il 40 per cento il personale in Italia: attualmente ci lavorano circa 4.500 persone, 1.700 delle quali verrebbero mandate via in vari modi. È una crisi che ha a che fare con alcune difficoltà del mercato italiano, ma anche con difficoltà più generali che l’azienda sta avendo in tutto il mondo. I sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno giudicato il piano inaccettabile e hanno proclamato l’inizio di una lunga protesta e un primo sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti.🔗 Leggi su Ilpost.it

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I sindacati non sanno di che cosa parlano. Forse bisognerebbe spiegar loro che, quando un gruppo cinese rileva un competitor europeo, ogni componente che non ha il costo ‘cinese’ viene smesso di essere acquistato in Europa e importato dalla Cina. Se ciò x.com

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