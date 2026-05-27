Lo stabilimento Electrolux di Solaro resterà operativo, dopo che sindacati e politica hanno respinto le proposte di smantellamento avanzate dal gruppo svedese nel nuovo piano industriale presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, evidenziando la volontà di mantenere la produzione nel sito. La questione ha suscitato preoccupazione nella zona, senza ulteriori dettagli sul contenuto del piano o sulle future azioni del gruppo.

Saronno, 27 maggio 2026 – C’è forte preoccupazione anche nel Varesotto per il futuro dello stabilimento Electrolux di Solaro dopo la presentazione del nuovo piano industriale del gruppo svedese al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il sito produttivo brianzolo, a pochi chilometri dal territorio varesino, è infatti tra quelli maggiormente coinvolti dalla riorganizzazione annunciata dall’azienda. Il piano illustrato da Electrolux Group prevede complessivamente 1719 esuberi in Italia e una profonda revisione dell’assetto produttivo nazionale. La scure. Per lo stabilimento di Solaro il ridimensionamento sarebbe particolarmente pesante: gli occupati passerebbero dagli attuali 615 a 398, con 217 posti di lavoro a rischio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Electrolux, sindacati e politica fanno muro: vietato smantellare lo stabilimento di Solaro

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