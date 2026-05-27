eiffel 65 annunciati nuovi show in italia e in europa

Eiffel 65 annuncia nuovi concerti in Italia e in Europa. La band ha confermato spettacoli programmati nelle principali città del continente, con date ancora da definire. I concerti seguiranno le recenti esibizioni che hanno registrato il tutto esaurito, consolidando la presenza internazionale del gruppo. La tournée si concentrerà su palazzetti e grandi arene, senza dettagli su date specifiche o location. Nessuna comunicazione sulle modalità di vendita dei biglietti.

MILANO – Dopo aver inaugurato il 2026 con un doppio trionfo live – lo straordinario sold out londinese all’Electric Ballroom di Camden e il tutto esaurito per lo show-evento “Voglia di dance all night” al Fabrique di Milano – gli Eiffel 65 accelerano portando il loro tour in tutta Europa, con un’estate ricchissima di nuovi appuntamenti. Alle date già annunciate si aggiunge infatti un fitto calendario di live, con tantissime tappe anche nel nostro paese: nei prossimi mesi Maury e Jeffrey attraverseranno palchi e festival in tutta Italia e in Europa con uno spettacolo che celebra oltre 25 anni di carriera, tra hit senza tempo e nuove emozioni.... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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